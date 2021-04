Teamside IT, créateur d'opportunités professionnelles intervient sur le recrutement et/ou la délégation de talents de la French Tech.



--> Côté Entreprises : nous intervenons sur des prestations de placement CDI/CDD, régie ou de délégation pour des profils du secteur informatique (SI -dont infra-, développement logiciel/web, Big Data, etc.).



--> Côté Candidats/Teamsiders : Nous accompagnons nos candidats et Teamsiders afin de leur trouver le poste et/ou le projet qui les intéressent, dans l'entreprise qui leur correspond.

Pour cela nous faisons marcher notre réseau de Partenaires entreprises afin de leur proposer un panel de postes/projets proches de leurs aspirations.



Nous les accompagnons dans leur montée en compétences, leur formation à de nouvelles technos, la négociation de leur salaire, le changement de leurs conditions de travail, la mise en place de projets, etc.



salarié / candidat / freelance / étudiant en alternance - friendly



Notre plus value réside dans notre approche et nos valeurs :

1) Nous partons toujours de VOTRE PROJET.

2) Nous privilégions la transparence, la confiance et la bienveillance, tant dans nos relations avec nos Teamsiders et candidats qu'avec nos partenaires entreprises.





Notre mission si vous l'acceptez : vous montrez de quoi nous sommes capables !





Une question ?

Je vous réponds : lise.denis@teamside.fr

(à noter qu'il n'y a pas d'heure pour faire ce qu'on aime ! #abonentendeur ;)

https://www.linkedin.com/in/lisedenis/



