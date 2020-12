Littman Bernardo FLORES MAMANI

Ayant travaillé dans le secteur public et privé, j'ai développé des compétences dans l'analyse, le reporting et lanimation. Je me sers de ces compétences pour coordonner le déploiement des actions concrètes au sein du Groupe LAFONT, spécialiste du Levage et de la Manutention dans le sud de la France. En 2017, je me suis engagé dans un projet social de la création dun collectif de jeunes au sein du CRIJ Occitanie. En 2014 j'ai suivi diverses missions en qualité d'assistant RSE dans la holding du groupe BRL, spécialiste de la distribution d'eau et du développement durable.



Apprécié pour mon caractère autonome, agréable et ouvert, mon projet professionnel est daccompagner des projets sociétaux.



Littman FLORES



Mes compétences :

Veille réglementaire

Autonomie

Animation

Synthèse

Aptitudes relationnelles

Analyse

Travail en équipe