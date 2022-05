Lizbeth SÉNÉGAS (LAGUNA - SANCHEZ)

Ingénieur industriel et théorie des systèmes

Consultant en processus et systèmes logistiques, commerciaux et douaniers

SAP S/4, GTS

Lizbeth a plus de 17 ans d'expérience en conseil dans les domaines des douanes, de la vente et de la distribution, de la chaîne d'approvisionnement

et de l'intégration avec les solutions Web, BO, Crédit management, Treasury, Customer Service, CRM et Customs.

Elle a une expérience internationale en Amérique latine et en Europe, principalement dans les secteurs de la manufacture, automobile, Hardware et

l'industrie du logiciel.

Son expérience couvre la définition de processus, l'implémentation des systèmes et l'intégration de technologies selon la méthodologie Agile. Elle a participé à des projets de transformation tout au long du cycle du projet en assumant différents rôles et responsabilités de management, en se concentrant aujourd'hui sur le développement des connaissances de GTS dans la pratique allemande.



Mes compétences :

- Espagnol, Français, Allemand, Anglais

- Management de Projet, Multiple projets parallèles, Gestion de projet

- Ingénieur commercial

- Customs, Logistique, Ventes, Cash Management, Banking Transfer, Tréso

- Définition des Procès, Transformation, Analyses GAP

- Intégration des Systèmes,

- SAP SD, MM, GTS (Global Trade Services), SAP S/4, ERP, CRM

- Sage Accounting Software, Microsoft Dynamics AX