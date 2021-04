Ljubica DELBART

D'origine croate, diplômée d'un Master 2 d'Anglais Recherche (spécialité: littérature américaine) et d'un DU de Formation Juridique des Traducteurs Experts (2ème année), je propose mes services à toute personne ou établissement (Organismes de Formation, Offices de Tourisme, Cabinets de Notaires etc.) souhaitant une aide à la traduction, à l'interprétariat ou encore dans le soutien ou l'apprentissage des langues suivantes : croate, serbe, anglais, pour tous les niveaux.



Je suis actuellement expert traducteur-interprète près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence. J'assure des interprétariats en langues croate et serbe lors d'auditions, d'audiences de jugements ainsi que lors de différents types d'entretiens. De plus, j'effectue des traductions certifiées et des traductions libres.



Je serai ravie de pouvoir élargir mon domaine d'activité et de mettre mes compétences acquises au profit de chaque personne ou établissement ayant besoin de ceux-ci.



N'hésitez pas à me contacter!





Ljubica



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Excel