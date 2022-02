Loïc ADRIEN

Mes compétences s'illustrent autour de la topographie, des relevés architecturaux, de la détermination de différents types de surfaces.



Depuis 2012, je suis utilisateur de scanner Leica (HDS6000) sur le terrain et je réalise le traitement des données au bureau via CloudWorx pour les calculs et Cyclone pour le report sous AutoCad.



Je suis utilisateur depuis février 2015 de scanner Faro ( Focus 3D X330) avec un traitement des données sous Trimble Realworks pour les calculs et PointSense pour le report sous AutoCad.



Cet outil m'a permis d'intervenir dans des milieux variés comme : des relevés de toitures parisiennes, de charpente d'église, et différentes missions architecturales.



J'apprécie partager mes connaissances, ce qui m'a permis de former certains collaborateurs sur la partie terrain (méthode de levés, utilisations des appareils) mais aussi concernant les méthodes de report sur AutoCAD.



Je suis curieux et je ne souhaite pas m'enfermer dans une spécialité, j'apprécie être une personne polyvalente.





Mes compétences :

AutoCAD

COVADIS

Microsoft Office

Copropriété

ArcGIS

Sauveteur secouriste du travail

Scanner 3D

Scanner faro