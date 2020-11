Loïc BAVENCOFF

Après plus de dix ans de développement international pour le groupe Lyreco en Europe, Asie et Amérique du Nord, j'ai développé à partir de 2012 des entreprises de logiciels (easiware - CRM puis Plezi - Plateforme de marketing et myprm - Plateforme de gestion des partenaires) en mettant l'accent sur le développement commercial et la satisfaction des clients.

Après une mission en tant que VP Sales and Marketing chez Tweag, je suis disponible pour une nouvelle aventure dans le domaine du marketing et des ventes dans un contexte innovant et international.



Mes expertises : Développement commercial direct et indirect, Management, Marketing, Relation client.

Mes forces : Passion, Exigence, Capacité à relever des défis, Pouvoir de fédérer.