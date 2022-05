Loic BERNIGAUD

Manager opérationnel j'effectue le suivi clients et des collaborateurs

grâce à ma capacité d'écoute et de logique.Quotidiennement j'encadre et

je forme une équipe opérationnelle de 10 personnes tout en assurant la

mise en place du merchandising.



Mes compétences :

animer Les ventes et fidélisation de la clientèle

Développement commercial

Gestion des stocks

Techniques de communication

Utilisation d'outil bureautiques (traitement de te

Techniques de merchandising

Règles d'hygiène et sécurité

Techniques de management