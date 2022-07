Loïc LALLIER

Freelancer dessinateur projeteur, dessinateur 3D, infographiste en architecture.

Mon site: http://atpers.fr/

Aussi en poste dans l'agence d'Architecture Carli en tant que collaborateur d'architecte.

Je dispose de 11 ans d’expérience réussie dans plusieurs secteurs d'activité : bâtiments commerciaux ERP, Bâtiments publics et sociaux , ingénierie métré bâtiment, Agencement intérieur.

De plus, j'ai suivi une formation HQE.



Mes compétences :

Archicad toutes versions 2D ET 3D

WORD / EXEL ...

GANTTPROJECT

ARTLANTIS

RHINOCEROS

Autocad

3d studio max

WEB

Photoshop CS6

Pc

Mac

3D

Graphisme

Perspectiviste

Dessin

Dessin technique

Métreur