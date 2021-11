Loïc PELOQUIN

Spécialiste des infrastructures des systèmes d'information, mon parcours professionnel se décline en fonctions de consultant, d'expertise technique, d'architecture et de gestion de projets qui s'intègrent à un existant ou sont le résultat d'idées innovantes.

L'infrastructure informatique doit correspondre aux besoins réels des utilisateurs et du métier, mon objectif est donc de mettre en musique des briques technologiques en tenant compte des enjeux, par exemple en optimisant le niveau de complexité et de risque. Ceci nécessite non seulement de bonnes pratiques, mais aussi pragmatisme et organisation sans jamais oublier ni l'aspect humain, ni le résultat attendu.



Mes compétences :

Serveurs et stockage

Définition et gestion de projets

Architecture

ITIL / Centre de services / RUN

Marchés publics