Loïc SUZANNE

Après 18 années passées dans le domaine de l'oenologie, je souhaite m'ouvrir à d'autres horizons. Disponible sous 2 mois, je suis ouvert à toute proposition de poste en qualité - métrologie - laboratoire d'analyses agroalimentaires, chimique dans le Rhône, l'Ain ou le sud de la Saône et Loire.



Actuellement, je gère le matériel et les consommables au sein d'un laboratoire oenologique (analyse des vins et spiritueux) accrédité COFRAC (ISO 17025).

Je suis responsable de la partie analytique (réalisation, contrôle et validations des résultats) ainsi que du traitement et suivi des EIL.

De plus, je réalise la maintenance courante et le suivi métrologique de divers appareils raccordés (balance, thermomètres, spectro UV-Visible, aphromètres ...).

Bien que travaillant essentiellement dans la partie technique, je participe aux dégustations des échantillons analysés ainsi qu'au conseil fourni aux clients.

J'encadre des stagiaires (niveau Bac+2) pour la partie technique.



De formation initiale Bac+4 en Chimie-biologie, j'ai, de part mon expérience professionnelle, été amené à utiliser à utiliser des appareils d'analyses variés (flux continu, analyseur séquentiel, absorption atomique, IRTF, spectro....) . Par l'intermédiaire de formations professionnelles, j'ai acquis de bonnes connaissances en métrologie pour le suivi des appareils et les calculs d'incertitudes.



Mes compétences :

Qualité

Elisa

Absorption Atomique

Métrologie

Oenologie