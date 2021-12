Loïc TOMASELLA

Analyser les besoins clients dans ses aspects techniques, financier et sécurité

Établir l'offre travaux et la faire valider conformément aux processus de délégation

Conseiller le client (interne et externe) et vendre les travaux

Rédiger les contrats de sous-traitance et veiller à leur bonne application

Piloter et coordonner les chantiers travaux, du démarrage jusqu'au PV de réception et levée des réserves dans le respect des délais contractuels et des règles de sécurité

Contrôler la conformité technique des travaux et assurer le suivi financier des chantiers

Accompagner les exploitants dans la prise en charge opérationnelle des installations (modifiées ou nouvelles)

Piloter des travaux et/ou des chantiers

Connaître le contexte réglementaire technique ainsi que les différents types de technique

Chiffrer, négocier et réceptionner des travaux

Contrôler la conformité technique de l'exécution de travaux

Définir et gérer un budget

Négocier et conclure une affaire



Mes compétences :

Polyvalence

Management

Connaissance clients

Relationnel

Travail en équipe

Autonomie