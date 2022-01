Loig HASCOET

Développeur Web indépendant depuis 2009, ma petite entreprise ne connait pas la crise...

Après 10 ans d'expérience dans le monde des NTIC (micro, réseau, SGBD et SIG et développement) et une année de spécialisation par le biais d'une formation de "Concepteur Web", j'ai décidé de me mettre à mon compte dans le monde de l'Internet.

Je travail aussi bien en partenariat avec des agences (Web, graphiques, informatiques...) qui assurent la gestion du projet ou la partie graphique, que directement avec les clients, auquel cas je prend en charge toute la conduite de leur projet.

J'assure tout type de projet : vitrine, boutique, immobilier, location, éditorial... de tous les goûts, de toutes les couleurs.

De plus, je préconise le développement personnalisé, sur mesure, en opposition aux CMS open Source, et j'assure l'installation de passerelles ou la syndication de webservices : Tourinsoft, Ouest'Kilé...



Mes compétences :

Indépendant

Développement

Création de site internet

Chargé de projet

Web

Internet

Freelance

Tourinsoft