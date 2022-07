Lonjaret LONJARET MARIE (MARIE)

Bienveillante et à lécoute, je mets mes compétences au service de votre demande, jai coeur à vous aider à trouver vos propres solutions et déverrouiller vos points de blocages pour avancer au mieux vers vos objectifs et une vie la plus satisfaisante possible.



Je suis coach en développement personnel depuis maintenant 1 an mais cest une vocation qui date dune dizaine dannées. Je suis dans le milieu du théâtre depuis ladolescence, comédienne et chanteuse de formation et jai pu au travers de cet univers découvrir dans un premier temps les coaching en prise de parole, puis ensuite le coaching en développement personnel qui mest apparu comme une évidence.



A mon sens, le plus important est lalignement de notre mode de vie et de nos valeurs. Je nimagine pas une vie que nous traverserions sans y trouver du sens. Jai pour ma part passé plusieurs années à être en décalage avec moi même et jai vécu comme une libération le fait de comprendre que cette position nétait pas immuable : nous pouvons changer, nous pouvons nous "re-formater". Cest ce que je souhaite vous apporter.