Lorie CIBOIS

Bonjour à vous qui venez sur mon profil pour découvrir mon parcours !



Un Bac Littéraire pour commencer, puis j'ai tourné à droite vers un DUT Techniques de commercialisation et dans l'angle, j'ai découvert l'univers de la communication et j'ai filé tout droit vers Bordeaux à Sup de Pub pour effectuer un Bachelor communication !

J'ai continué en direction du Master 1 Stratégie des marques et planning stratégique, toujours à Sup de Pub, qui m'a bien formée ! J'ai eu un excellent moment avec une belle agence de communication, durant 6 mois de stage, en tant qu'assistante chef(fe) de projets.

J'ai repris la route en allant, cette fois-ci, vers le nord, pour rendre visite à nos voisins les anglais pendant 6-7 mois et ainsi améliorer mon anglais. Ensuite retour en France, direction la capital et surtout le Master 2 Marques et Management de l'Innovation à l'ISCOM. Diplôme devant être fait en alternance, j'ai séjourné dans une autre agence de communication pendant 1 an en tant que chef(fe) de projets.



Les études finies, début de la route "le monde du travail", direction le sud et la belle ville de Pau où j'ai également eu un parcours agence de communication en tant que chef(fe) de projets.

Juin 2018, j'ai posé mes valises dans la magnifique ville de Tours où j'ai rencontré une entreprise qui m'a faite bifurquer de direction en devenant Chargée de communication et marketing !



Septembre 2020, une page se tourne avec la suppression de mon poste, au sein du Groupe Estivin, suite au Covid. Retour sur le marché de l'emploi. En parallèle, j'ai intégré, bénévolement, l'équipe communication du club Union Sportive Joué Lés Tours (handball). Nouveaux challenges, nouvelles ambitions, quelle sera ma prochaine destination ? To be continued...



Mes compétences :

Gestion de projet

Evénementiel

Relations Presse

Base de données

Stratégie de communication

Études marketing

Relations Publiques

Étude de marché

Publicité

Gestion de la relation client