Louis BEAUD

Originaire de Besançon (25), j'ai remplis les premières lignes de mon CV dans la restauration rapide, ce qui m'a permis par la suite de travailler pendant 3 ans sur divers postes dans ce milieu, tel qu'employé de grill, livreur de pizzas/sushis, responsable de caisse, standardiste, plongeur...

Ces expériences m'ont forgé une solide expérience du monde du travail.



J'ai quitté ma ville natale en mars 2013, et suis arrivé à Strasbourg avec comme but de mettre un pied dans le secteur du commerce et de la vente. Après quelques recherches, j'ai eu la chance d'être embauché au poste de vendeur au Bonhomme de Bois, une boutique de jouets en bois où j'ai pu apprendre diverses techniques de vente, et j'ai également développé un attrait certain pour la relation client et le conseil. Pour finir, j'ai également pu apprendre le service chez Christian, une pâtisserie/salon de thé situé au pied de la Cathédrale de Strasbourg. avec un fort passage de touristes venant du monde entier.



Suite à ces expériences, j'ai ensuite intégré le CEFIM (37) afin de suivre une formation dans le domaine de l'informatique, et plus particulièrement le webdesign et l'intégration.

Diplômé depuis peu, je reviens aujourd'hui à Besançon dans le but de m'installer à long terme.



Mes compétences :

Accueil téléphonique et physique

Internet

Web

Réseaux sociaux

CSS 3

HTML 5

Techniques de vente