Olivier LEGRAS

Je conçois, développe et réalise des applications web et mobile. Que ce soit des sites internets, des applications mobiles, ou des interfaces tactiles pour les musées ou salons d'expositions, j'élabore et conseille mes clients pour offrir une interface numérique qui apporte une expérience utilisateur riche et innovante.



CTO Teekila

Développeur FrontDev d'application Mobile et Tablette cross-plateforme (iOs, Androïd...)

AngularJS, Cordova, PhoneGap, JS, html5 / css3, Adobe Air.

Réalisateur/Photographe/Reporter, Technologie en immersion VR et vidéo en 360° et par Drône.

Formateur PhoneGap, AngularJS, Air

Expert JOOMLA, CMS, Réseau Social d'Entreprise

RIA, développement flash AS3, Adobe Air, Flex, Starling

Développement d'applications interactives en musée, exposition.

Direction artistique

Directeur technique des webradio flux4.eu et radiocresus.fr

Créateur et directeur artistique de la marque de vêtement TEEKILA.COM

Artiste vidéaste spécialisé dans l'interaction image et son en temps réel



http://www.consultant-multimedia.com



Mes compétences :

Développeur web

RIA

Chef de projet web

Html5

Joomla

Freelance

Web 2.0

Webdesigner Intégrateur

Mobile applications

PhoneGap

Flash as3

AngularJS

Cordova