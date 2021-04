Olivier MARCHAL

Ma formation universitaire et professionnelle, que je qualifie de réussie, me fait porter 3 casquettes : informatique, commerciale, et logistique.



Jai la chance de les avoir en permanence sur la tête dans mon poste actuel : Consultant Logistique Planificateur. Vous ne voyez pas la casquette commerciale ? Je suis certain quà partir du moment où on a un client face à soi, quon lécoute, quon répond à ses besoins, on est tous commercial !!!



Mes compétences :

Sens de lorganisation

Esprit de synthèse et d'analyse

Autonomie et initiative

Anticipation de ce qui doit etre fait

Techniques commerciales

Informatique

Planification

Certification ITIL Foundation V4

Microsoft Office