Benoît MATZ

35 ans, marié, 3 enfants, de nature sportive, je suis dynamique, persévérant, engagé et volontaire.



De formation en sciences de gestion (MSG), j'ai intégré le groupe Siemens en 2008 en tant qu'assistant de gestion au sein du projet de construction des 2 tranches Cycles Combinés Gaz (CCG) de la centrale électrique de Saint-Avold.



J'ai successivement accédé aux fonctions de gestionnaire confirmé pour clôturer le projet en tant que responsable commercial et administratif.



J'ai ensuite participé au projet de construction de la centrale électrique CCG de Toul en tant que gestionnaire de projet Site - Adjoint au Responsable Administratif et Financier.



Ayant effectué le premier semestre de maîtrise en Allemagne et ayant eu la chance d'évoluer dans un environnement international depuis 11 ans, je parle couramment allemand (niveau C1 : 860/990 au WiDaF) et anglais (niveau C1 : 885/990 au TOEIC).



Je suis actuellement Responsable Achats de l’équipe qui est en charge de l’Opération et Maintenance de la centrale électrique CCG de Toul au sein de Siemens Energy SAS.



Mon ambition est d’accéder à un poste à responsabilités managériales dans le domaine des Achats et/ou financier au sein d’une division, un service ou un projet d’une organisation internationale.



Mes compétences :

Responsable achats

Gestion de projet

Gestion des priorités

Formation en Achats

Organisation des tâches