Olivier LEGRAS

J’ai gravi au fil des années les échelons de la fonction comptable et financière.



Bon généraliste de la fonction administrative et financière, très opérationnel, j’ai développé mes compétences sur plusieurs axes et notamment : comptabilité analytique, reporting, production budgétaire, élaboration des business plan, mise en place de systèmes d’information, organisation et procédure, négociation et suivi de contrats, gestion du BFR, définition de la politique salariale, management d’équipe multi-sites.



Outre mon expertise technique, ma capacité à m’investir dans mon travail et mon sens de la rigueur, j’ai apporté une forte contribution dans la définition et l’exécution de la stratégie de l’entreprise contribuant ainsi à donner des lignes directrices au sein du comité de direction pour le pilotage de la société.



J’ai eu la chance d’exercer pour le compte d’entreprises évoluant dans des domaines d’activités très variés, ce qui m’a permis de développer les qualités nécessaires pour m’adapter aisément et rapidement quelque soit la structure ou le secteur d’activité dans lequel j’évoluais.



Manager pédagogue, doté d’une réelle qualité d’écoute et de dialogue, j’ai su animer des équipes avec enthousiasme et dynamisme, les responsabiliser pour créer une harmonie et les fédérer autour d’une recherche permanente de qualité de service.



Volontaire, posé, structuré, je recherche aujourd’hui un nouveau challenge au sein d’une ou plusieurs entreprises à taille humaine en vue de devenir le véritable bras droit de la direction générale.



Mes compétences :

Ressources humaines

Fiscalité

Contrôle de gestion

Direction financière

Comptabilité