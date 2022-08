Louis BRAUN

Le secteur manufacturier, plus particulièrement dans le domaine du luxe, est l'environnement que je privilégie depuis de nombreuses années.

Mon parcours me permet d'appréhender de manière globale un large panel d'attentes:

- collaboration très en amont avec les services de la création

- travail de terrain au sein de la production autant manuelle que mécanisée, autant de très petite série que plus large

- interface directe avec les clients grands comptes dans le cadre de dossiers de sous-traitance

- management d'effectifs conséquents en relation avec les instances représentatives

- compétences dans les domaines financiers et techniques,...