Louis-Charles LEROUX

Mon emploi actuel est technico-commercial chargé d'affaires pour NORMAN

Mon rôle au sein de cette entreprise est la recherche de nouveaux clients ainsi que le suivit et la fidélisation des clients actuels.

Je suis en charge de la mise en plan des divers projet, le devis, les négociations commerciales, le lancement des affaires, le lancement des travaux ainsi que le suivit des chantiers jusqu'à la réceptions de ceux-ci. Autonome sur la totalité des postes décrits ci-dessus



Les divers emplois que j’ai occupés m’ont donné une expérience diversifiée dans le domaine de la tuyauterie, serrurerie et chaudronnerie industrielle, de la mécanique (fabrications de robots de manutention) moules à injecter le plastique 10ans et la conception et la mise en œuvre d’agencement de magasin.



MES COMPETENCES DANS LE DOMAINE INDUSTRIEL



-chargé d'affaires

-Technico commercial

-Responsabilité des études.

-Suivre les affaires dans le chiffrage.

-responsabilité du suivit d'affaires.

-démarchage commercial.

-négociation dans la vente



Mes compétences :

Chargé d'affaires

technico commercial

Dessinateur projeteur