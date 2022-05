Louis ESTÈVE

Mieux travailler Σnsemble, mieux faire équipe, mener à bien des projets collectifs, mieux communiquer sont des objectifs partagés par tous. Et pourtant, l’action collective efficace, respectueuse de chacun, au service de finalités partagées n’est pas si évidente. Nous sommes convaincus que



-L’action collective s’apprend et se perfectionne

-Nos expériences et nos compétences sont notre plus grande richesse

-Des petits pas constants cheminent plus loin que des enjambées trop ambitieuses

-L’équilibre entre le respect des individus et l’action collective est une tension créative



Mes compétences :

Aider les collectifs à mieux agir ensemble

Accompagner le développement des compétences

Appui aux réseaux, partenariats, à leur animateur

Accompagner le changement des équipes

Faire évoluer les Organisations