Je suis Louis Ferrand, 21 ans



J’intègre en octobre 2012 un Master Of Science en alternance :



Management et Conseil en Systèmes d’Information au sein de L’Ecole Supérieure de Génie Informatique, Paris XIX.



Cette formation se déroule sur deux ans, et possède le rythme d’alternance suivant : une semaine de cours et deux semaines d’entreprise.



Mon projet professionnel consiste à trouver un poste d’assistant chef de projet, ou chef de projet junior dans le domaine informatique, afin que je puisse mettre en pratique les connaissances que je vais acquérir au cours de ce master, tels que la sécurité, la stratégie du Web et le management de projet des systèmes d’information.



Mes compétences :

Microsoft Project

Oracle

SQL Server

Microsoft Office 2010

Visual Basic Scripting

Informatica PowerCenter

Business Intelligence

SQL