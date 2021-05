Christophe GACEM

24 ans d'expérience dans la production et les SI.

Spécialisé en direction de projets complexe. Ouvert à d'autres missions.

Ingénieur Systèmes d'informations / architecture des systèmes et des logiciels

Concepteur-architecte informatique / Certifié en Audit des SI.

Compétences à la fois fonctionnelles et techniques. Management transversal / Organisation

 Des projets et des responsabilités dans la distribution, la production, le négoce.

 Une capacité à gérer de multiples projets dans des organisations multi-sites.

 Des réalisations concrètes au sein du Système d’information, un parcours professionnel riche sur plusieurs ERP, plusieurs environnements technologiques.



Mes compétences :

ToiP et communication unifiée

Sécurité informatique

Architecture des SI

ITIL Foundation V3

WMS

Management et Organisation

Gouvernance des données (MDM)

Gestion des risques ISO 27000

COBIT

Gestion de projet - AMOA

Cartographie des processus

DIVALTO / SAP

Urbanisation des SI

CRM