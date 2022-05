Louis FERREIRA

Bonjour, j"ai 47 ans et je travail dans le domaine de la logistique depuis prés de 25 ans j'ai d'abord commencer comme cariste magasinier puis j' ai pris goût et j'ai gravi tous les échelons jusqu'au poste de responsable de dépôt pour le groupe Vivarté pour des marques comme Creeks, Liberto,Pataugas,Accéssoire diffusion, la Halle.

Et par la suite j'ai intégrer le domaine de l'industrie et particulièrement le groupe Zodiac pool care sur Belbereaud (31)

j'y ai commencer comme chef d'atelier production de robot de piscine et le responsable du site ma proposer un poste de responsable de dépôt qui n'existait pas encore.



Assurer la réception et le transfert des matières premières

Gérer les stocks et l’emplacement de la marchandise

Assurer du réapprovisionnement

Encadrer et former son équipe

Planifier et superviser les charges de travail

Préparer et expédier les produits finis

Définir et atteindre les objectifs de qualité de service et d’optimisation des coûts.

Proposer des solutions pour améliorer les processus de travail.

Gérer les réceptions produits

Contrôler la qualité des produits réceptionner

Gérer le service retour client



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

Lawson M3

Orli

Internet

Microsoft Office

Logistique Management

Lean Management