Louis François MONREAL

Un sablais, ouvre la première agence de home staging aux sables d'olonne.



Home staging ?

Peut être le mot vous dit quelque chose ?

Peut être avez vous decouvert ce concept dans l'emission vedette de M6 "Maison à vendre"

Ce nouveau metier à été crée dans les année 1970 aux états unis .



Le home staging permet de vendre vite et bien votre maison ou appartement.



Cette technique consiste à faire l'analyse du logement, diagnostic des points négatifs à gommer, des points positifs à valoriser.

Des actions correctives sont mises en place et vont transformer le bien pour le valoriser et mettre en avant ses atouts.



Le travail du home stager consiste aussi à créer une mise en scène qualitative permettant au plus grand nombre des visiteurs de se sentir à l'aise et pouvoir se projeter.



Natif des sables d'olonne et attaché à ma region, j'ai exercé plusieurs metiers, de la marine marchande, aux fourneaux d'un restaurant, en passant par le monde des foires , des salons et de la vente , avant de me passionner pour la renovation et la décoration de maisons et appartements.

Depuis près de 4 ans je me consacre à la renovation et au suivi de chantier sur les sables d'olonne et sa région.



Au coeur d'une équipe d'artisants fiables et prêt à intervenir rapidement dans la maitrise de justes prix, j'ai decidé de me specialiser dans le home staging.

Pour cela j'ai suivi la formation qualifiante à sainte tulle en haute provence , de la meilleur école de formation en home staging ( home staging europe ) .

Cette formation très complète.



Comment vendre votre maison dix fois plus vite....



C'est prouvé, après le passage du home stager et la mise en place des modifications le delais de vente d'un bien est réduit de 214 à 21 jours (source FNAIM) soit dix fois plus rapidement.

Les agents immobiliers ne s'y sont pas trompés, en cette période de crise ou le marché est à la baisse, ils font de plus en plus appel au service de home stager.



Vous êtes un particulier, un agent immobilier, vous voulez vendre votre bien rapidement et au bon prix?



Contactez moi ! Louis François MONREAL. au 06 07 54 11 85



Mes compétences :

Home staging

Formation de staffeur et peintre decorateur en 197

Commercial , vendeur free lance pour les foires et

Maitre d'oeuvre dans la renovation et suivit chant

Conseil , Expertise du bien a vendre

coaching deco

Multi-travaux : Espaces, volumes, lumières, couleu

Coaching et formations aux travaux d'amenagements

Prestations de services