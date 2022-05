Louis FRITZELL

Diplômé d’un Master 2 en Management de l’Information et Communication Digitale, j’ai pu me familiariser avec les différentes fonctions commerciales et marketing du domaines des vins et spiritueux.

Au cours de mes expériences à Londres, Bordeaux, Shanghai et Sydney, j’ai découvert les activités menées par un distributeur, participant à la prospection commerciale, aux activités marketing et à l’organisation d’événements promotionnels. Aussi, j’ai eu l’opportunité de travailler plusieurs fois en tant qu’employé agricole, tant à la vigne que dans les chais et possède donc un bagage technique nécessaire pour ce poste.

Ces expériences m’ont permis d’élargir le champ de mes compétences dans le secteur du vin et d’être exposé à un environnement culturel différent. Elles m’ont également permis de développer ma capacité de travailler dans un contexte international exigeant. Etant passionné par les vins français, je désire désormais m’orienter vers les activités de prospection en France et à l’international.





Mes compétences :

Vente

Commercial

Communication

Marketing