Louis FROMENTIN

Administrateur des Amis des Grands Voiliers Sail Training Association France

Official representative for Civilian Ships, charters and Corporate Events Sales chez Armada 2013 Rouen 6th to 16th June.





Réalisation d'évènements nautiques, affrètements de grands voiliers, organisation, etc - Embarquement de stagiaires sur grands voiliers et Participation aux Tall Ships Races de Sail Training International - Logistique d'évènements





Mes compétences :

Conseil

Logistique