Louis GARABELLO

Auteur,compositeur,arrangeur .Garabello est né à Paris dans le XIV ème arrondissement . D'origine Italienne , Gitane et Celtique . Durant son adolescence il se produisit sur scène en tant que guitariste , écumant les concours et raflant les prix, tout en poursuivant son activité de compositeur.

Commence alors une carrière d'écriture, de composition et d'arrangement des plus prolifique ( avec plus de mille morceaux à son actif ) validée par la SACEM, en passant les examens d'auteur compositeur et arrangeur ,qu'il a réussi .

Autodidacte repenti , il a depuis fréquenté l'école de jazz Berchovitz , On lui doit nombre de créations dans des domaines aussi divers que la publicité , les longs métrages (cinéma) , la comédie musicale et d'innombrables travaux comme nègre pour le compte de personnalités du monde musicale . Parmi ses collaborations on trouve le pianiste virtuose Cyprien Kasakis ou encore le compositeur Canadien John Roussel , détenteur de 42 disques d'or .

Garabello est également à l'origine de la création de plusieurs groupe comme" World Groove Orchestral" "Hollow" "Undecided " "Pepitas con carne" "Tao" Mitchica ,Bomba Skat Killer etc... Il a récemment composé la musique de la comédie musicale CASANOVA livret de Thierry Sforza .Il a aussi composé la comédie musicale "Strass , les coulisses du Musi-Hall " (290 costumes , 38 tableaux et 17 artistes ) qui ce rejoura à Paris dans une nouvelle mouture en 2014

.Outre son groupe actuel MITCHICA il compte de nombreux projets à son actif .

Auteur compositeur arrangeur de beaucoup d'artistes Français et autres .

Compositeur DJ du Show OG



Directeur artistique Manager de UNITED FREEDOMS'CUP

Organisera et Managera le Festival de musique qui se passera le deuxième semestre de 2015 à Dakar .Les festivités dureront trois semaines .Il y aura diverses manifestations et quatre concerts par semaine, en soirée.Le mardi le jeudi le vendredi et le samedi .Donc douze concerts.Les concerts seront donnés par les artistes internationaux les plus prestigieux ,dans des styles aussi diverses que la Pop le Rap à la World etc...





Mes compétences :

Arrangeur

Auteur

Auteur compositeur

Compositeur

Directeur artistique

Manager

Spectacle vivant