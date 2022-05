Louis GREGOIRE

Bonjour,



Vous ne m'attendiez pas. Votre liste de dates de naissance s'arrétait à 1940. et la "case" retraité, absente.



Né en 1937, les premières années, avec privations alimentaires, pas terribles.

Puis ce furent cinq années au Collège Technique Roanne pour devenir dessinateur tissage et en plus un CAP de mécanicien tissage. Une belle carrière rapidement stoppée par l'armée: 28 mois dont 22 en Algérie dans une Compagnie de Livraison par Air "CLA 3" avec des larguages (parachutages) de jeeps, mortiers, denrées...et 24 sauts en parachute en ouverture automatique. Le tout dans une ambiance incoyable de rigueur, amitié, gaité.

La délocalisation de notre industrie textile vers le Magreb a commencée dès les accords d'Evian. Plouf !

Marasme, deux séjours au Maroc pour lancer deux petites entreprises de tissages de soieries, de 1960 à 1965 avec des souvenirs adorables de ce magnifique Pays et la gentilesse, l'habileté, la débrouilardise, l'intelligence des marocains côtoyés. Leur hospitalité est plus que légendaire.

Ouf! enfin, de vraies 7 années dans mon job chez Velcro- France devenu maintenant Applix. Fabriquant ces "scratchs" que l'on trouve un peu partout sur les habits, chaussures... mais aussi d'autres plus complexes pour l'industie et l'Aéro Spatiale.

Réussissant 2ième sur une cinquantaine à un concours fonction publique, je suis rentré à l'Ecole d'Architecture de Nantes en 1975 pour dirriger l'atelier de reprographie. L'école comptait ~ 150 étudiants. En la quitant pour partir en retraite fin 1996 il y en avait ~800. Elle a déménagé, est devenue Ecole Supérieure, compte un millier d'étudiants.

La retraite ne cesse de me rendre heureux avec toutes sortes de loisirs: tarot, échecs...

Je voudrais cependant reprendre des contacts avec le millieu professionnel pour y apporter de l'optimisme et autres.





