Louis GUSTIN

Après avoir obtenu une licence professionnelle spécialisée dans le traitement de l’eau, j’ai travaillé 4 ans comme technicien chargé d’études à Arras (69), Tokyo puis Pékin. En revenant en France, j’ai décidé à la fois de reprendre mes études et de me reconvertir afin de devenir à terme, chef de projets dans un secteur industriel dynamique.



Suite à mon stage de fin d'études en tant que chargé d’études au sein de FONDASOL géotechnique, j'occupe depuis janvier 2016 un poste similaire chez ROCCA E TERRA (20).



Compétences :

Etudes géotechniques - Anglais technique - Rédaction de devis et rapports géotechnique - Mesures géophysiques - Dépouillement d'essais pressiométriques et pénétrométriques - Caractérisation d'échantillons - Dimensionnement de fondations et structures bétons - Mécanique des roches - Suite Office, AutoCad, suite Geos, Talren - Exploitation minière



Profil LinkedIn (LinkedIn profile)

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAMcVooBb0xBrG7L02vnat8n_Qff5mniG5U&trk=hp-identity-photo



Having worked 4 years in the water treatment industry in France, Japan and China, I have decided to take up further studies in a more dynamic field.

I received a master's degree in geotechnical and civil engineering from my retraining with an emphasis on mining from Laval University (Canada).



Following my first successful 6-month experience as a geotechnical engineer within FONDASOL, I currently work for ROCCA E TERRA on a similar position.



Fields of competence:

Quotations - Geotechnical investigations and analyses - Foundations footing specifications - rock mechanics - civil engineering - mining operation



Skills:

project management - Training - operation and team management - communication - English



Mes compétences :

Anglais

Assainissement

Eaux usées

French

Japanese

Process

Process engineer

Waste water

Autocad