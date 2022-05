Louis-Henri RAGUIN

Ingénieur Sécurité Client au sein du SOC des Services Managés d'Orange CyberDefense.

Mon rôle est d'être l'expert technique sécurité pour des clients grands comptes

Cette mission inclut l'intégration de mes clients dans nos outils, puis la gestion de changements et d'incidents complexes ainsi que des comités techniques mensuel ou trimestriel



Mes compétences :

Firewall Netasq

Tipping Point IPS

Radware AppDirector

Ironport Série C et M

Firewall Chekpoint

Imperva SecureSphereWAF

Firewall Fortigate

Firewall ASA

F5 BIG IP Essential Advanced ASM Application

Cisco IOS

Juniper SSG et SA

Palo alto

Bluecoat SG et AV