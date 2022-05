DIRECTEUR DE LA BANQUE D AFFAIRES DES CREDITS AGRICOLE NORMANDIE



- Conseil et accompagnement des dirigeants dans toutes leurs opérations patrimoniales.

- Préparation, recherche de partenaires et financement d’opérations de transmissions et/ou de rachats d’entreprises.

- Préparation et financement des opérations de stratégie de croissance interne







Mes compétences :

LBO

Management