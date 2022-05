Ingénieur Technico-Commercial B to B avec expérience du secteur Industriel et du Tertiaire.



Compétences :

- Double compétence commerciale et technique (vente de solutions).

- Adaptabilité car larges connaissances.

- Expérience du Management, du marketing et de la gestion d’affaires.

- Autonomie et sens de l’organisation sur de vastes secteurs géographiques.

- Développer, Fidéliser une clientèle en vente directe B to B ou/et par animation de réseau de distributeurs.