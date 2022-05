Louis JANICOT

Diplômé de l’École de Droit de la Sorbonne et de l'ESSEC où parallèlement à mon cursus j'ai occupé le poste de moniteur de recherche au département Droit j'ai passé plusieurs années comme juriste d'entreprise dans le secteur bancaire, de la santé, de la communication et de la haute technologie.



Je suis aujourd'hui de retour à l’École de Droit de la Sorbonne pour préparer, sous la direction du Professeur Alain Couret, une thèse de doctorat sur l'obligation d'information de l'investisseur.



Parallèlement à mon doctorat, j'enseigne le droit à l’École de Droit de la Sorbonne, à l’École Centrale et à l'ESSEC dont je suis l'un des experts associés au Centre Européen de Droit et d’Économie.



Au sein de la Société de Formation Bârchen j'organise et anime des formations sur les thématiques juridiques propres au monde de l'entreprise.



Mes compétences :

Sciences politiques

Droit des contrats

Droit commercial

Banques

Marchés financiers

SCIENCE ECONOMIQUES ET GESTION

Droit pénal des affaires

Droit des affaires

Compliance officer

Économie internationale

Droit