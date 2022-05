Louis-Jérôme RIDENT

Depuis 20 ans, responsable dans des domaines différents, j'ai développé mes compétences en élaboration et mise en oeuvre de stratégie ainsi qu'en management opérationnel.



Autonome et doté d'un très bon relationnel, j'ai mis à profit, créativité, prise d'initiative et rigueur pour atteindre d'excellents résultats. Ma persévérance m'a également permis de progresser.



Mon inscription sur Viadéo a pour objectif d'étendre mon réseau professionnel en provoquant de nouveaux contacts et en développant de réelles opportunités business et personnelles.



Mes compétences :

Analyse fonctionnelle

Négociation commerciale B to B

Management d'équipe

Ecoute et compréhensibilité

Gestion budget

Formation

Stratégie commerciale

Grands comptes

Recrutement

Création force de vente

Pack office

Marketing opérationnel

Développement commercial

Management

Créativité

B to B

trade marketing

persévérance

directeur commercial

chef des ventes