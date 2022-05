Louis JOEL

Bonjour,





Ayant déjà fait partie de France Telecom en Alsace je connais bien la rigueur et la qualité du travail demandé de l’entreprise.

De plus ces années d’expérience au sein de votre entreprise m’ont permis d’utiliser des applications propre à FT tel que 103 et Tigre, 20H ou encore GPC DR…. Cela est donc un plus pour mon intégration rapide et cela peut me permettre d’être opérationnel presque de suite.

Mes diverses années dans le secteur de la sous traitance m’ont également permis d’apprendre à me servir de PIDI et plusieurs SI Métiers tel que Praxedo, FPI ou encore Amira



Je possédé également une sérieuse expérience dans le domaine technique du cuivre avec l’utilisation d’appareil de Mesure pour la localisation de défauts aussi bien réseaux que HD.

Ceci me permet de faire une analyse rapide des ot et m’aide à en faire une gestion efficace.



Ayant été moi-même gérant d’une petite entreprise de sous traitance et d’électricité je connais très bien les normes de sécurité et de qualité. J’ai déjà participé à plusieurs audits FT et je connais donc très bien les indicateurs FT ont respecté ; j’ai aussi déjà été contrôlé plusieurs fois par le CONSUEL pour tous nos travaux d’électricité de petite ou de grande ampleur



Ce poste de gérant m’a permis d’acquérir une gestion ordonné et efficace de tous les travaux qui ont pu se présenter à nous avec une gestion des urgences opérationnelles afin de satisfaire le plus grand nombre de client aussi bien dans la téléphonie qu’en électricité générale



La satisfaction du client a donc toujours été primordiale dans tous les travaux que j’ai pu entreprendre que ce soit en tant que technicien et en tant manager.



Mes compétences :

Electricité

Internet

Internet & Multimédia

Multimedia

Telecom