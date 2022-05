Louis JOLIBOIS

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur ESIEE avec une spécialisation en Télécommunications et Traitement du signal, je suis passionné par les technologies de l'information.

Ma formation m'a permis d'acquérir une solide base théorique quant au traitement de l'information. Couplée à mon interêt marqué pour l'informatique, celle-ci m'a permis de m'intégrer naturellement au monde professionnel en tant qu'ingénieur développement dans des entreprises du domaine des télécommunications.



Un peu plus à mon sujet:

Pratique courante de l'anglais (950 au TOEIC en 2007)

Bon niveau d'allemand (un semestre d'étude effectué à l'université de Ulm, située en dans le Baden-Württemberg)

Bonne culture technique en informatique et sécurité informatique



Mes compétences :

C++

JavaScript

C