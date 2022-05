Louis-Jonathan PETIT

Mes compétences d'ingénieur et ma spécialisation dans la sécurité des Systèmes d'Information m'ont fait participer à différents types de mission de conseil en SSI, aussi bien des missions longues autour de la gestion de la sécurité au sein des organisations clients que des missions courtes d'audit, des missions au contenu technique ou des missions sur les aspects organisationnels de la sécurité et de la gestion IT.

Ces expériences m'ont permis de devenir un consultant en SSI confirmé avec une large palette de compétences, tant organisationnelles que techniques.

Mes objectifs sont désormais :

- de travailler dans le Sud-Est de la France (Marseille/Aix-en-Provence) en tant que chef de projet IT ou RSSI.

- d'élargir mes domaines de compétences via des missions ou des formations



Mes compétences :

Architecture

Gestion des identités

Gestion des Risques

IAM

Informatique

Microsoft accès

Sécurité

Sécurité des Systèmes

Sécurité des systèmes d'information

Sécurité des systèmes d’information

Sécurité informatique

Systèmes d'Information

Gestion du risque