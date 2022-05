Louis KESSLER

Profil polyvalent forgé par 5 ans d'études dont 3 en école de management délivrant un master II. Passionné par la stratégie des entreprises, la vente, et également le bien-être des Hommes.



~ Un niveau Bac+5 Ecole de Management (IFAG)

~ Plus de deux ans cumulés en entreprise sur mon parcours académique

~ 4 ans en co-gérance de Avoloi.fr

~ 15 années passées à l'étranger

~ 3 langues parlées niveau professionnel écrit/oral :

Anglais (31 ans de pratique. TOEIC 990/990)

Suédois (7 ans, vécu en Suède entre 1996 et 2003).



Mes compétences :

Relations internationales

Relations interpersonnelles

Autonome mais sachant travailler en équipe

Intervention orale anglais communication

Efficace et Ponctuel !

Adaptable