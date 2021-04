Lucie KESSLER

Dynamique, réactive et polyvalente, je conçois des projets de communication, assure l'élaboration de budgets et propositions commerciales, le suivi de l'exécution graphique jusqu'à l'analyse des retours.

Je gère un portefeuille clients, je pilote la production d'événements et l'ensemble des prestataires techniques.



Venez visiter mon site web : www.luciekessler.com et mon blog food www.miss-elka.fr