Louis LABBEZ ( HTTP://DEDH.FR )

Compétences professionnelles:

résolution de conflit et gestion de crises, relations sociales, négociations sociales, formation aux débats contradictoires, formation au droit social pratique, management d'équipes, audit social, organisation d'évènements BtoB ou BtoC. Communication interne externe.



Cursus

avant 1977:

étudiant en droit, membre de la Commission Armées-jeunesse

1977:

journaliste économique, puis directeur d'un bimestriel économique diffusé dans la sidérurgie lorraine et du Nord.

1981:

chargé de mission dans l'organisme professionnel chargé auprès des Affaires sociales de la sidérurgie: négocations, prévisions économiques et sociales, préparation des sessions de l'International Iron Steel Industry...

1984:

conseiller technique auprès d'un conseiller du premier ministre J. Chirac

1984:

- Secrétaire général d'une fédération professionnelle du commerce (60 délégations locales): salons professionnels, assistance juridique en droit social et droit commercial, négociation avec les pouvoirs publics, négociation de la convention collective, mandataire patronal pour le CNPF et la CGPME (administrateur de l'ANPE)..;

- directeur d'une SARL commericiale liée à la Fédération

1997:

directeur de cabinet du maire d'une ville des Alpes maritimes (70 000 habitants habituels)

1998:

diplôme DPFGS de l'Institut de Gestion Sociale, Paris

1998 à aujourd'hui:

directeur des ressources humaines à temps partagé d'une PME à Chantilly (60); résolution de crise, mise en place des IRP, mise en place des 35 heures, recrutement du personnel, contentieux social...

2004 à aujourd'hui:

gérant de la SARL "Des Entreprises et des Hommes", société de conseil et formations en ressources humaines dans le Cambrésis (59). http://www.dedh.fr



Publications: collaboration à des ouvrages sociologiques sur les mineurs de fer (La ligne rouge des hauts fourneaux), articles économiques, géopolitiques...



Auditeur de la 20e session nationale (2008-2009) de l'Institut National des Hautes Etudes de Sécurité et de Justice (INHESJ)



Capitaine de réserve (h) des commando air, ayant commandé un Escadron de Protection de Réserve dans l'est de la France.



Distinctions: chevalier dans l'ordre du Mérite agricole, médaille des services militaires volontaires



Mes compétences :

Audit

Audit Rh

Défense

Droit

Droit social

Formation

IRP

Management

Négociation

Ressources humaines

Sécurité

syndicat