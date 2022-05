Louis LAURENT

Après deux années d'expérience dans l'enseignement universitaire et une mission de longue durée dans le cabinet de Maître Halimi en tant que juriste, j'ai complété mon expérience professionnelle par une mission de juriste dans le département "recouvrement et contentieux" de la Caisse centrale de la Mutualité Sociale Agricole.



Cet emploi d'envergure nationale m'a permis de développer non seulement mes compétences juridiques dans différents domaines du Droit mais aussi des compétences professionnelles telles que le sens des responsabilités, un perfectionnement de mon sens de l'organisation, notamment avec la gestion des priorités et des urgences, et le travail en relation avec certains ministères ainsi qu'avec la Présidence de la République.



J'ai aussi coopéré avec des institutions internationales pour le recouvrement de créances à l'étranger à l'intérieur et en dehors de l'espace européen.



Après cette expérience très enrichissante, j'ai intégré le service contentieux de la SA HLM-IRP. Mes fonctions m'ont permis de compléter mes compétences par la gestion du contentieux de 2500 logements ainsi que dans le recouvrement d'un portefeuille de créances, en relation avec des Huissiers et Avocats.



J'ai aussi été amené à participer, avec succès, aux négociations du contrat relatif au logiciel utilisé par la Société. Mes observations et explications ont permis d'aboutir à la conclusion d'un contrat juridiquement sécurisé profitable pour la Société.



J'ai réalisé des études juridiques pour les différentes directions ainsi que pour la direction générale dans des domaines variés.



Mes qualités personnelles me permettront de m'intégrer facilement à vos équipes.







Qualités personnelles :

- organisé et rigoureux ;

- sens des responsabilités ;

- sens de l'écoute ;

- sens du contact ;

- peu influençable ;

- pointu ;

- recherche de l'efficacité ;

- ténacité et persévérance ;

- force de conviction ;

- curiosité intellectuelle.



Mes principales compétences de juriste :

- droit civil : les contrats et la responsabilité civile ;

- droit commercial : actes de commerce, droit des sociétés ;

- droit international privé : contrats, responsabilité civile ;

- les modes alternatifs de règlement des conflits ;

- la procédure civile ;

- les voies d'exécution ;

- les contentieux : civil et commercial ;

- gestion de dossiers à toutes les étapes de la procédure (de la réception du dossier à l'obtention d'une décision de justice et à son exécution ) ;

- droit de la protection sociale : régime général et agricole (compétence acquise en milieu professionnel).





Mes domaines de compétence secondaires :

- droit civil : personnes, famille, successions et régimes matrimoniaux ;

- droit pénal : droit pénal général et spécial ;

- contentieux : pénal et fiscal ;

- relations avec les Ministères et les administrations (compétence acquise en milieu professionnel).





Mes autres compétences :

- habitude du travail en équipe ;

- informatique : packs office 2003 et 2007 et Openoffice ;

- maîtrise de l'anglais juridique.





Test de Jung : INTJ



Mes compétences :

Recouvrement

Contentieux

Analyse juridique