De formation commerciale (ESSEC 1973), Louis LAURENT-MAZEROLLE a travaillé pendant 7 ans dans différentes divisions du groupe électronique THOMSON, aujourd’hui THALES, et plus particulièrement dans le domaine de l’exportation.



De 1980 à 1986, il dirige la filiale française d’Alfred Dunhill Ltd (UK) du groupe Richemont, société distribuant des articles sous les marques Dunhill (accessoires fumeurs, bijouterie, parfumerie, mode) et Montblanc (instruments à écrire, petite maroquinerie).



De 1986 à 1990, il dirige la société Repetto S. A. : créée en 1947 par Rose Repetto, mère du chorégraphe Roland Petit, cette société fabrique et commercialise des articles de danse et de mode.



Puis, jusqu’en 1996, il dirige la filiale française de Bang & Olufsen A. S. (DK), distribuant des produits audio-vidéo haut de gamme, avant de participer à la création de :



PHŒBUS Communication & Distribution, holding spécialisée dans la communication de proximité, à savoir :

 le marketing direct, et plus particulièrement la distribution non-adressée et le colportage, par l’intermédiaire de sa filiale Otédip;

 la PLV (Publicité sur le Lieu de Vente) : conception et réalisation de présentoirs, têtes de caisses, de gondoles, … etc, avec sa filiale Publiform display;

 et enfin les études de marchés et l’activité de conseil.



Après avoir vendu ses sociétés en 2008, il est aujourd’hui senior consultant chez M & A International, Vice-President de l’association ECTI et Président Honoraire d’Emploi Nouvelle Donne.







Né en 1950, il est marié et père de 4 enfants.





louis.laurent-mazerolle@wanadoo.fr



Mes compétences :

International

Management

Distribution

Domaine associatif

Consultant