Doté d'une formation technique axée sécurité et de solides capacités de communication, attiré par les langues étrangères et les contextes internationaux, je suis à l'écoute d'opportunités qui sauront jouer sur mes atouts et affinités.



Mes compétences :

Gestion de parcs antivirus

Administration Novell IDM

Administrateur Opennebula