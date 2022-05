Louis LE VACON

Après 12ans en qualité de Concepteur de produits industriels, en passe de devenir ingénieur en mécanique spécialité ingénierie du design industriel à travers une VAE, je suis rigoureux et tenace.



Ma capacité de communication passe avant tout par le bien être "professionnel" de mes interlocuteur tout en gardant à l'esprit les objectifs donnés par l'entreprise.



Cela me semble nécessaire lors de suivi de projet pour assurer la meilleur qualité possible.



Mes compétences :

Photoshop

Recherche et Développement

Inventor 2010

Analyse de la valeur

Analyse des besoins

Optimisation de la performance

Excel

Autocad 2004~2010

Conseil technique

Conception mécanique

Solidworks

Charte graphique

Modélisation 3d

Excel VBA

Optimisation des process

Illustrator