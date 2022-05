Louis LEFORESTIER

Après une formation en Management / Commerce international faite conjointement aux écoles d’Euromed Marseille et au Tecnólogico de Monterrey j'ai obtenu le diplôme de Commerce international mexicain en mai 2012 et celui Français en 2013.



Au cours de ces années d’études j’ai pu effectuer deux stages dans le secteur du commerce international, tous deux à Madrid, en Espagne, au sein d'Alcampo, la filiale espagnole d'Auchan; le premier dans le développement et la conception du site de vente on-line, le second en tant qu’analyste de marché marketing dans la centrale d’achat.



J'ai ensuite assuré la gestion d'un projet humanitaire au Burkina Faso durant 3 mois pour l'association Europe Echange de mai 2013 jusqu'à août 2013.



Mes compétences :

Management

E commerce

Analyse de données

Marketing

Relations internationales

Achats