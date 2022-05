Louis LEVY

Après une importante expérience dans la formation médicale continue, notamment en gérontologie à MG Form, j'interviens actuellement à la demande soit encore pour MG Form soit pour les formations de bénévoles ou de professionnels de santé autour et à propos des troubles cognitifs et de la maladie d’Alzheimer.



Je pratique par ailleurs la carte heuristique (ou Mind Mapping) depuis plus de 25 ans et l'ai introduite dans la formation des médecins généralistes et des enseignants de médecine générale.



J'enseigne la carte heuristique (cartographie de l'information) dans ses applications individuelles, pédagogiques, du management d'équipe pluridisciplinaire, de la conduite de projet.



Je mets en place en 2012 une formation spécifique à partir de la carte heuristique pour les publics en difficulté et les demandeurs d'emploi dans l'optique de "l'apprendre à apprendre".



J'ai été membre co-fondateur de l'école Française de l'Heuristique, formateur certifié dans ce domaine, actuellement mon domaine de prédilection. Je ne pratique plus au sein de l'EFH actuellement.



Également apte à assurer des formations en bureautique.



Je peux intervenir pour l'organisation ou la conception de modules de formation dans les domaines de la gérontologie pratique ou assurer des séminaires de deux jours sur le Mind Mapping.



Mes compétences :

Mind mapping

Gérontologie

Bureautique

Formateur

Santé

Formation

Gériatrie