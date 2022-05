Titulaire du SSIAP 3 depuis 2005 , Coordinateur de site au siège social de Carrefour France à Courcouronnes et ayant une longue expérience de la sécurité ,Je viens d'acquérir une Licence en Sécurité des Biens et des Personnes et compte continuer à évoluer dans la profession en ayant l'envie de toujours apprendre.



Mes compétences :

A L'ECOUTE

Bon gestionnaire

Ecoute

Gestionnaire

Sociable