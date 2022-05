Louis MARBACH

Je suis sérieux, dynamique, fiable, organisé et possède le sens des responsabilités (encadrement de 40 jeunes et manager de 7 chefs).



Grâce à mes études et mon implication dans le mouvement scout, j’ai réussi à développer un très bon sens de la communication et du management.



Je suis bilingue anglais et parle allemand couramment.



Mon temps libre est partagé entre le scoutisme et ma passion pour l'aviation.



Mes compétences :

Photoshop CS5

Informatique bureautique

Social networking

Internet

Mac OSX

Microsoft word

Communication

Marketing

Adobe Photoshop

Adobe Dreamweaver

SWOT